لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
ترامب يكشف موعد ومكان اللقاء المرتقب مع بوتين
مقرر الأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا
البرازيلي خوان ألفينا يصل القاهرة للانضمام إلى تدريبات الزمالك
بدون إصابات.. سقوط حجارة من عقار قديم في السيدة زينب
مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله
طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. اعرف رأي الشرع
إسرائيل تمارس البلطجة.. وخبير: جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان شديد اللهجة، إدانتها القاطعة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لاحتلال كامل قطاع غزة. واعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا للاحتلال غير الشرعي، وتأتي في إطار استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع منذ شهور، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية والقضاء على كل مقومات الحياة فيه.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

البيان المصري شدد على أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية يمثل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تستهدف سوى تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجهاض حلمه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وصولًا إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

تصعيد خطير وإدانة صريحة لإسرائيل

وفي قراءة للمشهد، قال اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، إن الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة تمثل مرحلة جديدة وخطيرة في مسار الصراع، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.

 أضاف: "نحن ندين بشدة هذا السلوك العدواني من جانب إسرائيل، فهو ليس مجرد خرق للقانون الدولي، بل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، ويكشف عن نية مبيتة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه"، مشددًا على أن مثل هذه السياسات لن تحقق الأمن لإسرائيل بل ستشعل المنطقة بموجات جديدة من الغضب والمقاومة.

وأوضح السيد أن "المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي"، فإما أن يتحرك لوقف هذا المخطط قبل أن تتحول غزة إلى مقبرة جماعية، أو أن يتحمل تبعات صمته، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ستفشل، تمامًا كما فشلت محاولات مماثلة في العقود الماضية.

 

الإدانة المصرية الصريحة، مدعومة بمواقف الخبراء، تمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المساس بغزة هو مساس بالقضية الفلسطينية وباستقرار المنطقة بأكملها. وبينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي مخططاته، يبقى الرهان على تحرك عربي ودولي عاجل يضع حدًا لهذا المسار التصعيدي، ويحفظ ما تبقى من أمل في سلام عادل وشامل.

