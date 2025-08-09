شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

بعد سلسلة من الصور التشويقية والتسريبات، أزاحت فيات الستار رسميًا عن نسخة 2026 المحدثة من شاحنتها البيك أب تورو المخصصة لسوق أمريكا الجنوبية، مع تصميم أكثر جرأة ولمسات مستوحاة من مازيراتي، وتجهيزات تقنية ومحركات محسنة.

تصميم فيات بلمسات مازيراتي

جاءت مقدمة تورو بتغييرات واضحة، حيث اعتمدت مصابيح أمامية LED منقسمة وشبك أمامي واسع مع شرائح كروم عمودية، ما منحها مظهرًا أكثر رياضية وأناقة.

في الخلف، احتفظت الشاحنة بباب التحميل الخلفي المنقسم، لكن مع رسومات LED جديدة للمصابيح ومصدات معاد تصميمها، ما زاد طولها قليلًا إلى 4,954 ملم.

شهدت المقصورة تحسينات في المواد والتشطيبات، مع إضافة فرامل ركن إلكترونية، ولوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات بتصميم جديد، وشاشات ترفيه تتراوح بين 7 و10.1 بوصة حسب الفئة.

أما نسخة Ranch الأعلى تجهيزًا، فتأتي بمقاعد جلدية بنية ولمسات خشبية لزيادة الفخامة.

توفر فيات تورو خيارين للمحركات:

محرك توربيني سعة 1.3 لتر يعمل بالبنزين أو الإيثانول، بقوة 176 حصانًا ودفع أمامي.

محرك ديزل توربيني سعة 2.2 لتر بقوة 200 حصان ونظام دفع رباعي، مع قدرة تحميل تصل إلى طن كامل وقدرة سحب 400 كجم.

أسعار تنافسية في السوق البرازيلي

تبدأ أسعار فيات تورو 2026 في البرازيل من 159,490 ريال برازيلي (حوالي 29,300 دولار أمريكي) لفئة Endurance، وتصل إلى 228,490 ريال برازيلي (نحو 42,000 دولار أمريكي) لفئة Ranch بمحرك الديزل ونظام الدفع الرباعي.