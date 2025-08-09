صيادلة الإسكندرية تبحث التعاون المشترك مع مديرية الصحة

استقبل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية ووفد من النقابة، للتهنئة وبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز دعم الصيادلة وتطوير الخدمات الصحية لخدمة المواطن السكندري.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بالصيادلة، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، بما يحقق الصالح العام ويدعم المنظومة الصحية.

واتفق الطرفان على تقديم كافة أوجه الدعم للفرق الطبية، والتنسيق لتنظيم قوافل الطبية في الأماكن الأكثر احتياجاً و دعمها بالأدوية اللازمة ، بالإضافة إلى التعاون في إقامة مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى رفع كفاءة الصيادلة وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

كما استقبل الدكتورة داليا عدلي مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، لتقديم التهنئة وبحث سبل التعاون من أجل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعزيز التواصل بين مرفق الإسعاف وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن السكندري.

وقد أعرب الدكتور محمد بدران عن تقديره لهذه المبادرات التي تعكس روح التعاون والعمل المشترك، مؤكدًا حرص المديرية على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لدعم وتطوير المنظومة الصحية في الإسكندرية.