قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي : اهتموا بمواد الدين والتاريخ واللغة العربية
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير بريطانية: اتهامات بالاستبداد داخل "كاف".. والأمين العام في قلب العاصفة

فيرون موسينجو أومبا
فيرون موسينجو أومبا
القسم الرياضي

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أجواء من التوتر وعدم الشفافية تسود داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظل اتهامات موجهة إلى الأمين العام فيرون موسينجو أومبا بإساءة إدارة المنظمة، وتكميم الأصوات المعارضة لأسلوبه في العمل.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن مقر الاتحاد في القاهرة، إلى جانب مكاتب أخرى تابعة للكاف، يشهد حالة من "الترهيب الإداري"، وسط اتهامات بإقصاء ممنهج للموظفين الذين يعارضون قرارات الأمين العام أو يكشفون عن تجاوزات داخلية.

وتحدثت مصادر داخل الكاف للصحيفة الإنجليزية، عن بيئة عمل غير صحية، يُمارس فيها الضغط على الموظفين، ويُفصل المعارضون دون إنذار أو تحقيق قانوني.

وقال أحد الموظفين: "التعبير عن الرأي أصبح جريمة، والولاء المطلق للأمين العام هو المعيار الوحيد للبقاء في المنصب".

وأشارت الجارديان إلى أن بعض رؤساء الأقسام اتهموا موسينجو أومبا بتجاوز اللوائح، وتقييد صلاحيات الأعضاء، وصولًا إلى إقالتهم من مناصبهم بهدف إسكات أي أصوات تنتقد طريقة إدارته.

كما نقل التقرير عن مسؤول في قسم التواصل داخل "كاف" تأكيده أن هناك تعليمات صريحة بالتحكم الكامل في تدفق المعلومات، ومنع تسريب أي تقارير أو مستندات داخلية، مضيفًا: "الاهتمام الأكبر يُوجَّه لتعقّب من يسرّب الحقائق، وليس لمعالجة القضايا نفسها".

ووضعت الصحيفة البريطانية تساؤلات حول كيفية إدارة موارد الكاف المالية، في ظل ما وصفته بسيطرة شبه كاملة من الأمين العام على الأرباح والعقود، في وقت يشهد غيابًا شبه تام لرئيس الاتحاد باتريس موتسيبي عن المشهد الإداري، حيث لم يزر المقر الرئيسي في القاهرة سوى مرتين منذ توليه المنصب.

ويبلغ موسينجو أومبا 66 عامًا هذا الشهر، وهو العمر الذي تنص لوائح الاتحاد الإفريقي على أنه السن القانوني للتقاعد، إلا أنه بحسب الصحيفة لا يُبدي نية للرحيل، بل يستعد للسفر إلى المغرب لحضور نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في ديسمبر المقبل، رغم تصاعد الدعوات داخل الاتحاد لعدم تجديد بقائه في المنصب.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأمين العام فيرون موسينجو أومبا فيرون موسينجو أومبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد