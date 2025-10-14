تقارير بريطانية: اتهامات بالاستبداد داخل "كاف".. والأمين العام في قلب العاصفة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أجواء من التوتر وعدم الشفافية تسود داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظل اتهامات موجهة إلى الأمين العام فيرون موسينجو أومبا بإساءة إدارة المنظمة، وتكميم الأصوات المعارضة لأسلوبه في العمل.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن مقر الاتحاد في القاهرة، إلى جانب مكاتب أخرى تابعة للكاف، يشهد حالة من "الترهيب الإداري"، وسط اتهامات بإقصاء ممنهج للموظفين الذين يعارضون قرارات الأمين العام أو يكشفون عن تجاوزات داخلية.

وتحدثت مصادر داخل الكاف للصحيفة الإنجليزية، عن بيئة عمل غير صحية، يُمارس فيها الضغط على الموظفين، ويُفصل المعارضون دون إنذار أو تحقيق قانوني.

وقال أحد الموظفين: "التعبير عن الرأي أصبح جريمة، والولاء المطلق للأمين العام هو المعيار الوحيد للبقاء في المنصب".

وأشارت الجارديان إلى أن بعض رؤساء الأقسام اتهموا موسينجو أومبا بتجاوز اللوائح، وتقييد صلاحيات الأعضاء، وصولًا إلى إقالتهم من مناصبهم بهدف إسكات أي أصوات تنتقد طريقة إدارته.

كما نقل التقرير عن مسؤول في قسم التواصل داخل "كاف" تأكيده أن هناك تعليمات صريحة بالتحكم الكامل في تدفق المعلومات، ومنع تسريب أي تقارير أو مستندات داخلية، مضيفًا: "الاهتمام الأكبر يُوجَّه لتعقّب من يسرّب الحقائق، وليس لمعالجة القضايا نفسها".

ووضعت الصحيفة البريطانية تساؤلات حول كيفية إدارة موارد الكاف المالية، في ظل ما وصفته بسيطرة شبه كاملة من الأمين العام على الأرباح والعقود، في وقت يشهد غيابًا شبه تام لرئيس الاتحاد باتريس موتسيبي عن المشهد الإداري، حيث لم يزر المقر الرئيسي في القاهرة سوى مرتين منذ توليه المنصب.

ويبلغ موسينجو أومبا 66 عامًا هذا الشهر، وهو العمر الذي تنص لوائح الاتحاد الإفريقي على أنه السن القانوني للتقاعد، إلا أنه بحسب الصحيفة لا يُبدي نية للرحيل، بل يستعد للسفر إلى المغرب لحضور نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في ديسمبر المقبل، رغم تصاعد الدعوات داخل الاتحاد لعدم تجديد بقائه في المنصب.