الأزهر يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد والتربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026

حدد الأزهر الشريف، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استنادًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان تحقيق مصلحة الطلاب.

وأوضح المنشور أن التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم يقتصر على طلاب الصفوف المناظرة للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وفقًا للقواعد المحددة، مع مراعاة المواد العلمية والشرعية التي درسها الطالب، وعدم السماح بالتحويل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. كما نص على شروط خاصة بالتحويل من وإلى المعاهد الأزهرية، منها اجتياز اختبارات تحريرية في القرآن الكريم واللغة العربية والمواد المقررة.

كما شمل القرار ضوابط التحويل إلى المدارس الرسمية والمتميزة للغات والخاصة للغات، حيث يشترط أن يكون الطالب في المستوى الأول من الصف، وألا يتجاوز سنه الحد المقرر، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التحويل، والتي تبدأ من 10 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025.

وشدد القطاع على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمعاهد بتنفيذ ما ورد بالمنشور، وعدم إجراء أي تحويلات خارج الضوابط المحددة، حرصًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.