حبس المتهم بسرقة مترو العصافرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بمحاولة تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى وحال محاولة الظاهر بمقطع الفيديو سرقة القطع الحديدية الخاصة بسور هيئة السكة الحديد سابقاً وحالياً تابع لإحدى الشركات بالمنتزه، ولم يتمكن من ذلك وإنصرف.

أمكن تحديده وضبطه (حداد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة القطع الحديدية لبيعها والتربح منها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.