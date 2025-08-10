قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن صلاح: تنظيم مونديال اليد في مصر يفوق ما تقدمه الدول الأوروبية

بطولة العالم لكرة اليد للناشئين
بطولة العالم لكرة اليد للناشئين
إسلام مقلد

أشاد أيمن صلاح نجم كرة اليد المصرية، بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال أيمن صلاح عبر تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت": "تنظيم البطولة وأجواؤها على أعلى مستوى، وهذا ليس جديدًا على مصر، خاصة وأنها بطولة العالم للناشئين، بينما في الدول الأوروبية لا تقام بطولات الناشئين في الصالات الكبرى أو في العاصمة".

وأضاف: "إقامة البطولة بهذا الشكل المميز تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ أضفى عليها رونقًا خاصًا".

واختتم حديثه قائلاً: "هدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب، ونتمنى الشفاء العاجل للكابتن طارق محروس الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة".

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم. 

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات.

تغلب ناشئو الفراعنة على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وتقام مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 أغسطس الجاري.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

أيمن صلاح كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

أرشيفية

إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق اليوم على خطة السيطرة على غزة بالكامل

أرشيفية

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد