رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل اليوم المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له؛ بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي سيادته رئاسة مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية – الدقي.



وقد أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار/ أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلي الدكتور/ إسماعيل عبدالغفار، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.