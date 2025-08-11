ياسين السقا: اسم والدي بيبيع عند المنتجين

حل الممثل الشاب ياسين السقا ضيفاً على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر عبر إذاعة إنرجي 92.1 الحديث عن أعماله الفنية.

وقال ياسين السقا إنه تعلم الكثير في كواليس تصوير مسلسل سيد الناس أهمها الالتزام من النجوم الكبار وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين التي كانت دائماً حاضرة في الموعد وملتزمة بمشاهدها.



وأشار ياسين السقا في تصريحاته لإنرجي إلى أن المخرج محمد سامي دائما يبتكر أفكار على الهواء لذا يحتاج دائما ليكون في كامل تركيزه ومستعد لأي تغيير.



وأوضح ياسين السقا أنه لم يكن التقى بالفنان عمرو سعد من قبل ولكن بعد العمل أحبه كثيرا، ويرغب في تكرار التجربة.



كما تطرق ياسين السقا للحديث عن الانتقادات التي وجّهت لمسلسل سيد الناس مشيرا إلى أنه تأثر في البداية ولكن مع الوقت أدرك أن المسلسل يتمتع بمشاهدة عالية وليس هو بمفرده الذي تعرض للانتقادات.

واستطرد:"مش بقول إنهم انتقدوني عشان أنا ابن أحمد السقا بس الانتقادات والميمز في المسلسل كله قلت ده معناه إن المسلسل متشاف .. الموضوع كان مبالغ فيه شوية وبعضها لجان فا قررت التجاهل".

وكشف ياسين السقا أنه لا يحب مشاهدة أعماله ولا مشاهدة نفسه لأنه ينتقد نفسه بشكل متكرر.

وتحدث عن اتهامات عمله بالتمثيل بالواسطة بسبب والده موضحاً:٠ إني ابن أحمد السقا فادتني في حاجات كتير وإني أخد خطوة والمنتجين يوافقوا عليا الموضوع بيبيع.. بس هتلاقي دايماً النسبة اللي بتقول إنه واسطة مهما حققت نجاح هيبقى في نسبة من الشك.. أنا هركز مع نفسي وباخد من الجمهور الحاجات اللي لازم أخدها".