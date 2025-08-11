وزير الشباب يوافق علي إنشاء اتحاد للرياضات الصحراوية والتراثية

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وتناول اللقاء الاتفاق علي انشاء اتحاد مصري للرياضات الصحراوية والتراثية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه من حيث المبدأ تم الاتفاق علي انشاء وتشكيل مجلس ادارة لاتحاد مصري نوعي للرياضات الصحراوية والتراثية وإطلاقه خلال الفترات المقبلة كاتحاد نوعي يكون تابع لوزارة الشباب والرياضة تحت مظلة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة .

واضاف "صبحي " أن الهدف من انشاء الاتحاد هو جمع العديد من الألعاب التراثية والتمسك بتراثنا القديم الذي يمثل كم كبير من عاداتنا وتقاليدنا بمصر التي تحييها القبائل المصرية وهو ما سيتم تحقيقه وإثرائه من خلال انشاء اتحاد رياضي.