تويوتا النسخة الصينية.. وايلدلاندر RAV4 تستعد للانطلاق |تفاصيل

صبري طلبه

كشفت جاك تويوتا التعاون الصيني الياباني، عن الاستعداد لتقديم الجيل الجديد من السيارة وايلدلاندر في الصين، والتي تستند على النسخة الرياضية الشهيرة RAV4، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV اليابانية.

مواصفات سيارة وايلدلاندر الرياضية الجديدة 

تأتي السيارة وايلدلاندر بلمسات مختلفة عن الأيقونة RAV4، مع واجهة أمامية حادة الشكل، وبعض اللمسات الانسيابية، التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما أظهرت الصور تمتع السيارة بشبكة متعددة الفتحات الهوائية على طريقة اقرب لقرص العسل.

كما حصلت السيارة وايلدلاندر على أقطاب ثنائية نحيفة بالناحية العلوية، فتحة سقف كهربائية، بينما بلغت الأبعاد الخارجية للسيارة بحوالي 4.600 مم للطول الكلي، و1.855 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.680 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.690 مم.

لم تظهر السيارة وايلدلاندر من الداخل، بل من المتوقع أن تحتوي على تقنيات عصرية تتضمن شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية، نوافذ كهربائية، حساسات ركن، كاميرات للمتابعة والرصد.

القدرات الفنية للسيارة وايلدلاندر 

تعتمد السيارة وايلدلاندر على تقنيات هجينة Self-Charging Hybrid، مه محرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، ومحرك اخر سعة 2500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية تقدر بحوالي 182 حصانًا. 

تويوتا جاك تويوتا وايلدلاندر سيارة وايلدلاندر RAV4

