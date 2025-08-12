قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تنظم زيارة لوفد «الحكماء» لتفقد الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، زيارة لوفد منظمة «الحكماء» المستقلة (The Elders)، برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتفقد المرضى والمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، والاطلاع على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت جولة تفقدية لأقسام الاستقبال والإقامة الداخلية، إلى جانب غرفة الدعم النفسي المخصصة للأطفال المرافقين للمرضى، لتقييم جاهزية المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة. 

وقال إن الوفد تفاعل مباشرة مع المرضى وذويهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، والاستماع إلى تقييمهم للخدمات الطبية، حيث عبّروا عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، حكومة وشعبًا، لما تقدمه من دعم إنساني ورعاية طبية متميزة.

‎توفير رعاية طبية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين

وأكد «عبد الغفار» التزام وزارة الصحة بتوفير رعاية طبية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين، عبر تجهيز فرق طبية وتمريضية متخصصة، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى والمصابين، تجسيداً للدور الإنساني والإقليمي لمصر.

‎يُذكر أن منظمة «الحكماء» هي منظمة دولية مستقلة أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتضم قادة عالميين سابقين يعملون على تعزيز الحلول للقضايا الدولية الملحة. 

وضم الوفد نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، منهم إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة نعمة سعيد عابد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلون عن منظمات أممية أخرى.

محافظ شمال سيناء الحكماء الفلسطينيين العريش العام المرضى

