طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بأسوان

محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر موقع "صدى البلد" الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، والذى أسفر عن إصابة 17 شخص ومصرع شخص. 

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 17 شخصا آخر نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

 وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين جراء  الحادث.  

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وذلك فى المسافة ما بين الكيلو 90 إلى الكيلو 130 بطريق إدفو – أسوان الصحراوى حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إجراء المعاينة الأولية للوقوف على أسباب وقوعه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات . 

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة تعرضهم لحادث تصادم توك توك أثناء عبورهم الطريق بمدينة أسوان، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقى الأجهزة المختصة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

