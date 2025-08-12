القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا وابنته بالطريق الدائري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالاصطدام بدراجة نارية يستقلها شخص وكريمته أعلى الطريق الدائرى بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال القائم على النشر قرر قيام سيارة ربع نقل بالاصطدام بدراجة نارية يستقلها شخص وكريمته فتتبعه حتى تمكن من الإمساك به، وقام بتصوير المقطع ونشره خشية هروبه مرة أخرى، وحال العودة لمحل الواقعة تبين انصراف الطرف الآخر لعدم وجود إصابات بهما.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.