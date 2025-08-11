القبض على المتهمين بسرقة دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بسرقة دراجتين كهربائيتين بمنطقة الجمرك بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية من إحدى السيدات بقيام شخصين بإستئجار دراجتين كهربائيتين "إسكوتر" منها وعدم إرجاعهما عقب إنتهاء المدة المحددة وإتهمتهما بالسرقة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين المبلغ بسرقتهما لدى عميلتهما سيئة النية "أمكن ضبطها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





