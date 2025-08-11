الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجارى من إحدى المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة، على إثر إصابته بعيار نارى .

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب ، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته .

أمكن ضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز ) فى حينه ، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





