"المركزية للإرشاد الزراعي" تنفذ 462 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين في المحافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عددا من الأنشطة الإرشادية الهامة، التي نفذتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال هذا الاسبوع، من بينها عقد نحو 462 ندوة إرشادية في مختلف المحافظات، استفاد منها أكثر من 6,734 مزارعًا ومتخصصًا ومرشدًا.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشارت إسماعيل إلى أن تلك الأنشطة ركزت على تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية، فضلا عن مربي الثروة الحيوانية، لافتة إلى انه تم تنفيذ الندوات بالتعاون والتنسيق بين الباحثين من المعاهد البحثية المعنية، والحملات القومية، والإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، ومديريات الزراعة.

وتابعت أنه تم عقد 8 ندوات في محافظات الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج، أسيوط، بني سويف، والفيوم، استهدفت الندوات توعية 120 مزارعا بأهم الممارسات الزراعية السليمة لزيادة إنتاجية محصول القطن، كما تم أيضا تنظيم ندوتين في محافظتي الفيوم وبني سويف، حضرهما 30 من مربي الماشية والأغنام، بهدف توعيتهم بأفضل طرق الرعاية، مشيرة إلى ان محافظات سوهاج، بني سويف، والفيوم، قد شهدت عقد 4 ندوات حضرها 60 مزارعًا، لتعريفهم بأساليب زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة.

وأكدت اسماعيل، استمرار المراكز الإرشادية بالمحافظات في تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية، حيث تم تنفيذ 448 ندوة في مختلف محافظات الجمهورية، حضرها 6,734 مزارعا في مجالات متنوعة، مشيرة إلى مواصلة أعمال المرور الميداني للوقوف على بدء زراعة المحاصيل الصيفية، وعقد اللقاءات الإرشادية لتوعية المزارعين مباشرة في تجمعاتهم، لتقديم كافة سبل الدعم الفني، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.

واوضحت انه يجري حاليًا تجميع نشرات إرشادية لموسم 2025/2026، تغطي محاصيل القمح والطماطم والفاصوليا والموالح، كما تم الانتهاء من العدد الجديد من النشرة الإرشادية والتنسيق مع المحافظات لتسليمها، في إطار جهودها لتوفير الدعم المعرفي.