قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2025
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي.. مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي الذي أفسد على الاحتلال خطته لتهجير غزة.. وسننعم قريبًا بصلاة في المسجد الأقصى
"القبة الحرارية" ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية .. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"المركزية للإرشاد الزراعي" تنفذ 462 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين في المحافظات

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عددا من الأنشطة الإرشادية الهامة، التي نفذتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال هذا الاسبوع، من بينها عقد نحو 462 ندوة إرشادية في مختلف المحافظات، استفاد منها أكثر من 6,734 مزارعًا ومتخصصًا ومرشدًا.
وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشارت إسماعيل إلى أن تلك الأنشطة ركزت على تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية، فضلا عن مربي الثروة الحيوانية، لافتة إلى انه تم تنفيذ الندوات بالتعاون والتنسيق بين الباحثين من المعاهد البحثية المعنية، والحملات القومية، والإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، ومديريات الزراعة.

وتابعت أنه تم عقد 8 ندوات في محافظات الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج، أسيوط، بني سويف، والفيوم، استهدفت الندوات توعية 120 مزارعا بأهم الممارسات الزراعية السليمة لزيادة إنتاجية محصول القطن، كما تم أيضا تنظيم ندوتين في محافظتي الفيوم وبني سويف، حضرهما 30 من مربي الماشية والأغنام، بهدف توعيتهم بأفضل طرق الرعاية، مشيرة إلى ان محافظات سوهاج، بني سويف، والفيوم، قد شهدت عقد 4 ندوات حضرها 60 مزارعًا، لتعريفهم بأساليب زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة.

وأكدت اسماعيل، استمرار المراكز الإرشادية بالمحافظات في تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية، حيث تم تنفيذ 448 ندوة في مختلف محافظات الجمهورية، حضرها 6,734 مزارعا في مجالات متنوعة، مشيرة إلى مواصلة أعمال المرور الميداني للوقوف على بدء زراعة المحاصيل الصيفية، وعقد اللقاءات الإرشادية لتوعية المزارعين مباشرة في تجمعاتهم، لتقديم كافة سبل الدعم الفني، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.

واوضحت انه يجري حاليًا تجميع نشرات إرشادية لموسم 2025/2026، تغطي محاصيل القمح والطماطم والفاصوليا والموالح، كما تم  الانتهاء من العدد الجديد من النشرة الإرشادية والتنسيق مع المحافظات لتسليمها، في إطار جهودها لتوفير الدعم المعرفي.

المركزية للإرشاد الزراعي الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

تحديث واجهة One UI 8

One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

هواتف آيفون 17

قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة

أجهزة الكمبيوتر

إطلاق Maco mini PC لمنافسة أبل.. أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي

بالصور

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد