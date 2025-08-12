جامعة الإسماعيلية الأهلية تهنئ الفريق أسامة ربيع بتجديد الثقة لرئاسة هيئة قناة السويس

تقدّمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بخالص التهنئة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، بمناسبة تجديد الثقة لسيادته واستمرار توليه رئاسة الهيئة لمدة عام آخر، متمنية له دوام التوفيق والسداد في مهامه لخدمة الوطن.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية التي جددها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أسامة ربيع، مؤكدًا أن ما حققته هيئة قناة السويس خلال فترة رئاسته من إنجازات ومشروعات تطويرية يعكس كفاءة إدارته وحسن قيادته، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.

من جانبه، هنأ الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الفريق أسامة ربيع بهذه المناسبة، مشيدًا بدوره البارز في دعم الجامعة منذ تأسيسها، ومؤكدًا أن رئاسته لمجلس الأمناء أسهمت في تعزيز مسيرتها الأكاديمية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم رؤية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.