رئيس اتحاد الطائرة: الارتقاء بالبطولات ودعم الأندية والمدربين على رأس أولويات المجلس

أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حرص الاتحاد على تطوير المنافسات المحلية ورفع مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك خلال كلمته في مراسم قرعة الدوري الممتاز للرجال والسيدات لموسم 2025-2026.

حضر مراسم القرعة المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والمهندسة ميرفت حسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن عصام أنور، رئيس لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، إلى جانب العديد من رؤساء اللجان والمدربين وموظفي الاتحاد.

وحرص رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على تقديم التهنئة للأندية التي توجت بالبطولات المحلية.

وكشف ياسر قمر أن مجلسه يسعى لزيادة قوة المنافسة من خلال وجود أكثر من نادٍ في نهائيات كأس مصر أو السوبر المصري، مشيراً إلى أن الاتحاد يجري تعديلات سنوية على نظام البطولات في مختلف المراحل، بهدف التعاون مع الأندية لتكوين منتخب قوي يمثل مصر دولياً.

ولفت رئيس الاتحاد إلى وجود خلل في عملية اختيار اللاعبين بالأندية، خاصة في فرق السيدات، موضحاً أنه رغم تقدم 300 لاعبة لاختبارات المنتخب، من بينهن 120 في مركز "الليبرو"، إلا أن هذا المركز ما زال ضعيفاً على مستوى المنتخب.

وشدد قمر على أن الاتحاد يسعى لتنظيم بطولات على أعلى مستوى، مع إقامة دورات تدريبية للحكام والمدربين، ودعم برامج تطوير الناشئين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل اللعبة في مصر.

كما شهد الاجتماع، قبيل انطلاق الموسم الجديد، عرضاً فنياً وإدارياً قدمه رؤساء اللجان المختلفة، تضمن تعديلات قوانين اللعبة، والجوانب الفنية، والإجراءات الطبية لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات طوال الموسم.