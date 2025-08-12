فرصة حياة للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

استقبلت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية مؤسسة فرصة حياة، أول مؤسسة خيرية متخصصة في علاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة ذات التكلفة العالية.

توفير العلاجات الحيوية للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة ومؤسسة فرصة حياة، بهدف توفير العلاجات الحيوية للأطفال المصابين بالأمراض النادرة، من خلال آليات الشراء المجمع التي تتيح الحصول على الأدوية بأسعار تنافسية وجودة عالية.

أكدت هيئة الشراء الموحد على استعدادها الكامل لدعم هذه المبادرة النبيلة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للأطفال وتخفيف العبء عن أسرهم.

يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الشراء الموحد بدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية.