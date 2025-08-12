قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي موسكو: دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء ممكنٌ وضروري ولكن بحذر ومسئولية
"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات
وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
مصادر: وفد حماس في القاهرة لإعادة التنسيق وتهدئة التوتر مع مصر
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
مفتي تونس: مصر تقوم بدور كبير في القضية الفلسطينية وستبقى رايتها شامخة
بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس السيسي: شباب مصر يمتلكون وعياً وطنياً وعزيمة قوية.. وهم حماة الوطن من المخاطر
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
بكلمات موسيفيني.. الرئيس السيسي: "مصر تعني الحديقة" التي لا مصدر لمياهها سوى النيل
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
محافظات

الوادي الجديد .. تكريم أوائل خريجي دورات التدريب المهني بمديرية العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،صباح اليوم،  أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية التي نفذتها مديرية العمل بالمحافظة ، للشباب بمركزي الخارجة وباريس، بحضور أحمد طليب مدير عام مديرية العمل،بمقر مركز التكوين المهني.

وسلّمت نائب المحافظ الخريجين البالغ عددهم ٢٧ شابًا وفتاة، عدد من ماكينات الخياطة و شنط أدوات صيانة، وشهادات تقدير؛ تقديرًا لتميزهم في الدورات التي تم تنفيذها في مجالات التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والكهرباء والسباكة، موجهةً بحصر رواد المشروعات من خريجي هذه الدورات؛ لنقل الخبرات وتقديم نماذج ملهمة في ريادة الأعمال، وتكريم المشروعات المتميزة منهم.

كما أدارت حوارًا مفتوحًا مع المتدربين حول أوجه الاستفادة من البرامج التدريبية ومقترحاتهم وآرائهم لتطوير المحتوى وتعزيز المهارات المكتسبة من هذه البرامج. كما أشارت إلى إتاحة المحافظة العديد من الفرص لتطوير المهارات والقدرات لشباب المحافظة؛ لتواكب احتياجات سوق العمل ،من خلال مراكز التدريب على علوم الحاسب الآلي ومركز إبداع مصر الرقمية و معهد لغات القوات المسلحة، بالإضافة إلى الدورات التي تقدمها وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات في مجالات البرمجة والذكاء الإصطناعي.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي دورة تدريبية للتفصيل والخياطة لعدد من المتدربات، حيث أشادت بجودة المنتجات وتميز المتدربات في اكتساب مهارات الخياطة وصيانة الماكينات.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد تدريبية

