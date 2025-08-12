النائب محمود يوسف لطيف: فخور بثقة أبناء المحافظة ودعم المزارعين أولويتي

أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ الفائز عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، فخره واعتزازه بثقة قيادات الحزب ودعم أبناء المحافظة، مشددًا على أن هذا الفوز يمثل أمانة كبيرة يحملها على عاتقه ليكون على قدر ذلك الاختيار في تمثيل الشارع المصري تحت قبة المجلس، والعمل على ترجمتها من خلال أدوات مجلس الشيوخ لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتلبية تطلعات المواطن المصري.

ووجّه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما وفرته من إجراءات ضمنت سلاسة وشفافية العملية الانتخابية وتنظيمها بشكل احترافي، مؤكدًا أن هذا الفوز، رغم أنه في أول مشاركة انتخابية لحزب الجبهة الوطنية منذ تأسيسه، وهو ما يؤكد على قدرته على المنافسة بقوة وحصد ثقة الشارع في وقت قياسي.



وأوضح لطيف أن أولوياته داخل مجلس الشيوخ سترتكز على المشاركة الفعّالة فيما يُحال من دراسات أو تشريعات لإبداء الرأي فيها، والعمل على تعزيز مسار الإصلاح والبناء بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في بناء مصر جديدة وحديثة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار إلى أنه سيكون دائم التواصل مع القيادات التنفيذية في البحيرة لحل أي مشكلات تقع في جميع مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على دعم المزارعين والاهتمام بالثروة السمكية والمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، إضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من الطبيعة الزراعية والصناعية للمحافظة.

وشدد "يوسف" على دعمه الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية الوطن من أي مخاطر داخلية أو خارجية، متعهدًا بأن تكون الفترة المقبلة مرحلة عمل حقيقي من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة في البحيرة وفي مختلف أنحاء مصر.