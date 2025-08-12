قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النائب محمود يوسف لطيف: فخور بثقة أبناء المحافظة ودعم المزارعين أولويتي

حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ الفائز عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، فخره واعتزازه بثقة قيادات الحزب ودعم أبناء المحافظة، مشددًا على أن هذا الفوز يمثل أمانة كبيرة يحملها على عاتقه ليكون على قدر ذلك الاختيار في تمثيل الشارع المصري تحت قبة المجلس، والعمل على ترجمتها من خلال أدوات مجلس الشيوخ لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتلبية تطلعات المواطن المصري.

ووجّه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما وفرته من إجراءات ضمنت سلاسة وشفافية العملية الانتخابية وتنظيمها بشكل احترافي، مؤكدًا أن هذا الفوز، رغم أنه في أول مشاركة انتخابية لحزب الجبهة الوطنية منذ تأسيسه، وهو ما يؤكد على قدرته على المنافسة بقوة وحصد ثقة الشارع في وقت قياسي.


وأوضح لطيف أن أولوياته داخل مجلس الشيوخ سترتكز على المشاركة الفعّالة فيما يُحال من دراسات أو تشريعات لإبداء الرأي فيها، والعمل على تعزيز مسار الإصلاح والبناء بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في بناء مصر جديدة وحديثة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار إلى أنه سيكون دائم التواصل مع القيادات التنفيذية في البحيرة لحل أي مشكلات تقع في جميع مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على دعم المزارعين والاهتمام بالثروة السمكية والمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، إضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من الطبيعة الزراعية والصناعية للمحافظة.

وشدد "يوسف" على دعمه الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية الوطن من أي مخاطر داخلية أو خارجية، متعهدًا بأن تكون الفترة المقبلة مرحلة عمل حقيقي من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة في البحيرة وفي مختلف أنحاء مصر.

