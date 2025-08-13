محمود القط: الرئيس السيسي وضع إطارا متزنا للسياسة الخارجية المصرية يراعي الأمن القومي

أكد النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه المسؤولية، رسم إطارًا واضحًا ومتزنًا للسياسة الخارجية المصرية، يقوم على عدد من المبادئ الراسخة التي تحفظ مكانة الدولة وتراعي مصالحها العليا.

وأوضح القط، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الاحترام المتبادل بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية دون الانحياز لأي طرف، بما يخدم المصلحة الوطنية والأمن القومي المصري.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المصريين في مختلف المحافل يجددون تفويضهم للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري بكافة الأدوات والوسائل الممكنة، مشددًا على أن هذا الدعم الشعبي والرسمي يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات.

وأشار القط إلى أن مصر، وعلى مدار أكثر من عقد، تستعد لمواجهة العديد من التحديات والضغوطات، التي وصفها الرئيس السيسي بأنها مُتعمدة وممنهجة، مؤكدًا أن الملف المائي يُستخدم كوسيلة ضغط على الدولة المصرية، وهو ما يتطلب تكاتفًا وطنيًا للتعامل معه بحكمة وصرامة في آنٍ واحد.