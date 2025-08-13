قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
توك شو

انطلاق مهرجان عالم ديزني بمكتبة مصر الجديدة للطفل اليوم

منار عبد العظيم

 تنطلق اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، فعاليات “مهرجان عالم ديزني” الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة للطفل، وسط أجواء احتفالية تستهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وتعريفهم بالثقافات والحضارات المختلفة حول العالم.

أبرز أنشطة فعاليات المهرجان 

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من ورش العمل، أبرزها ورشة "عالم الفنون"، التي تتيح للأطفال تعلم مهارات الرسم والتلوين على كروت الرمل باستخدام شخصيات ديزني الشهيرة مثل "سيمبا"، و"ميكي ماوس"، و"إلسا"، وغيرها من الشخصيات المحببة لديهم.

كما يشمل البرنامج ورشة "عالم مسابقات ديزني" التي تتضمن تنظيم عدد من المسابقات والألعاب الترفيهية، في إطار يدمج بين التعلم والمرح.

ويُختتم المهرجان بعرض فيلم وثائقي يتناول قصة مبتكر شخصية ديزني، كاشفًا عن فكرة ابتكارها، ومراحل تنفيذها، حتى وصلت إلى الشكل المعروف عالميًا اليوم.

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت

سيف زاهر عن زيارة إمام عاشور لابنة أقدم عامل بنادي الزمالك: معدن أصيل

إمام عاشور يزور ابنة عم رأفت أقدم عامل في نادي الزمالك بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

