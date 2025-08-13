انطلاق مهرجان عالم ديزني بمكتبة مصر الجديدة للطفل اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، فعاليات “مهرجان عالم ديزني” الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة للطفل، وسط أجواء احتفالية تستهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وتعريفهم بالثقافات والحضارات المختلفة حول العالم.

أبرز أنشطة فعاليات المهرجان

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من ورش العمل، أبرزها ورشة "عالم الفنون"، التي تتيح للأطفال تعلم مهارات الرسم والتلوين على كروت الرمل باستخدام شخصيات ديزني الشهيرة مثل "سيمبا"، و"ميكي ماوس"، و"إلسا"، وغيرها من الشخصيات المحببة لديهم.

كما يشمل البرنامج ورشة "عالم مسابقات ديزني" التي تتضمن تنظيم عدد من المسابقات والألعاب الترفيهية، في إطار يدمج بين التعلم والمرح.

ويُختتم المهرجان بعرض فيلم وثائقي يتناول قصة مبتكر شخصية ديزني، كاشفًا عن فكرة ابتكارها، ومراحل تنفيذها، حتى وصلت إلى الشكل المعروف عالميًا اليوم.