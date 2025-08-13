باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

يعود باريس سان جيرمان إلى مطاردة الألقاب بمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام يوم الأربعاء.

تُقام هذه المباراة سنويًا في بداية الموسم بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة كمرشح قوي للفوز.

بعد فوزه بالثلاثية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا لأول مرة، يسعى الفريق المدعوم قطريًا من العاصمة الفرنسية إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

يواجههم على ملعب فريولي في أوديني نادٍ لندني آخر، توتنهام، الذي أنهى صيامًا دام 17 عامًا عن الألقاب بفوزه بالدوري الأوروبي بفوزه على مانشستر يونايتد في النهائي.

يملك توتنهام مدربًا جديدًا هو توماس فرانك، ولكنه يضم أيضًا بعض الغائبين البارزين، حيث أصيب لاعبا خط الوسط المهاجمان جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي، وباع نجمه المخضرم سون هيونغ مين مؤخرًا إلى لوس أنجلوس إف سي.

هذه هي المشاركة الأولى لتوتنهام في كأس السوبر. شارك باريس سان جيرمان في هذه البطولة مرة واحدة، حيث خسر بنتيجة 9-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام يوفنتوس عام 1996.

عاد لاعبو باريس سان جيرمان مؤخرًا إلى التدريبات بعد كأس العالم للأندية، التي امتدت الموسم الماضي حتى منتصف يوليو. من المتوقع أن يكون توتنهام أكثر جاهزية للمباريات، بعد أن خاض سلسلة من المباريات الودية، بما في ذلك ضد أرسنال وبايرن ميونيخ.