رئيس الوزراء: تجاوزنا 2.5 مليون عملية جراحية خلال مبادرة قوائم الانتظار
مدبولي: استهلاك الكهرباء يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
رياضة

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

باريس
باريس
مجدي سلامة

يعود باريس سان جيرمان إلى مطاردة الألقاب بمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام يوم الأربعاء.

تُقام هذه المباراة سنويًا في بداية الموسم بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة كمرشح قوي للفوز.

بعد فوزه بالثلاثية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا لأول مرة، يسعى الفريق المدعوم قطريًا من العاصمة الفرنسية إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

يواجههم على ملعب فريولي في أوديني نادٍ لندني آخر، توتنهام، الذي أنهى صيامًا دام 17 عامًا عن الألقاب بفوزه بالدوري الأوروبي بفوزه على مانشستر يونايتد في النهائي.

يملك توتنهام مدربًا جديدًا هو توماس فرانك، ولكنه يضم أيضًا بعض الغائبين البارزين، حيث أصيب لاعبا خط الوسط المهاجمان جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي، وباع نجمه المخضرم سون هيونغ مين مؤخرًا إلى لوس أنجلوس إف سي.

هذه هي المشاركة الأولى لتوتنهام في كأس السوبر. شارك باريس سان جيرمان في هذه البطولة مرة واحدة، حيث خسر بنتيجة 9-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام يوفنتوس عام 1996.

عاد لاعبو باريس سان جيرمان مؤخرًا إلى التدريبات بعد كأس العالم للأندية، التي امتدت الموسم الماضي حتى منتصف يوليو. من المتوقع أن يكون توتنهام أكثر جاهزية للمباريات، بعد أن خاض سلسلة من المباريات الودية، بما في ذلك ضد أرسنال وبايرن ميونيخ.

