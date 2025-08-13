قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025

ولاء خنيزي

يستعد ملعب "الفريولي" في إيطاليا لاحتضان المواجهة النارية التي ستجمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء، ضمن نهائي كأس السوبر الأوروبي.

البحث عن اللقب القاري الأول

يدخل الفريقان المباراة بطموح كبير لتحقيق أول ألقابهما في بطولة كأس السوبر الأوروبي، حيث لم يسبق لأي منهما التتويج بهذا اللقب من قبل، حيث يظل فريق ريال مدريد الإسباني هو الأكثر فوزاً بالبطولة برصيد ستة ألقاب، يليه برشلونة وميلان بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم ليفربول بأربعة ألقاب، وأتلتيكو مدريد بثلاثة ألقاب، فيما حققت أندية مثل تشيلسي، بايرن ميونخ، أياكس، أندرلخت، يوفنتوس، وفالنسيا اللقب مرتين لكل منها.

باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال لأول مرة

يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن الفريق الفرنسي من تحقيق انتصار ساحق في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب "ميونخ أرينا" معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

توتنهام يكسر صيام 17 عاماً

وفيما يخص فريق توتنهام، يدخل المباراة بعدما أحرز لقب الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للمرة الثالثة في تاريخه، منهياً بذلك صياماً دام 17 عاماً عن حصد البطولات، منذ فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية موسم 2007-2008، وجاء التتويج على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفوز ثمين بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو الإسبانية.

تفاصيل هدف الحسم في اليوروباليج

شهدت الدقيقة 42 من عمر المباراة تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد تمريرة عرضية من بابا سار داخل منطقة الجزاء، تابعها برينان جونسون من مسافة قريبة لترتد من المدافع لوك شو وتسكن شباك الحارس الكاميروني أندريه أونانا، وبذلك حجز توتنهام مقعده مباشرة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، محققاً أيضاً أول لقب قاري له منذ عام 1984.

قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي

  1. ريال مدريد – 6 مرات
  2. برشلونة – 5 مرات
  3. ميلان – 5 مرات
  4. ليفربول – 4 مرات
  5. أتلتيكو مدريد – 3 مرات
  6. تشيلسي – مرتان
  7. بايرن ميونخ – مرتان
  8. أياكس أمستردام – مرتان
  9. أندرلخت – مرتان
  10. يوفنتوس – مرتان
  11. فالنسيا – مرتان
