مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تطور القاهرة الخديوية مع الحفاظ على المباني التراثية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على استغلال أصول الدولة غير المستغلة، خاصة أن هناك عددا من أصول الدولة تم تغير نشاطها ، ونعمل على إعادة أحياء قلب القاهرة التاريخية.

وأضاف مدبولي أن وزارة الكهرباء سجلت رقما قياسيا 39500 ميجاوات استهلاكا للكهرباء مؤكدا أن هذا أقصى حمل شهدته الدولة في تاريخها .

وأكمل أنه تم مد أجل اتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" البحري الإسرائيلي للغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذا الاتفاق منذ 2019.

وأشار إلى أن توقيع تعديل على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، لزيادة كميات التوريد بشكل كبير، مؤكدا أن تمديد الاتفاقية لن يؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر تدعم القضية الفلسطينية بكل جهد.

وشدد على أن موقف مصر ثابت ولا تؤثر على مواقفها السياسية التى لولاها ولولا مواقفها الثابتة، لا أحد يعرف كيف ستكون الأوضاع، مؤكدا: "موقف مصر ثابث ولم ولن يتأثر".