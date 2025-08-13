قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقًا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
أخبار البلد

مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تطور القاهرة الخديوية مع الحفاظ على المباني التراثية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على استغلال أصول الدولة غير المستغلة، خاصة أن هناك عددا من أصول الدولة تم تغير نشاطها ، ونعمل على إعادة أحياء قلب القاهرة التاريخية.

وأضاف مدبولي أن وزارة الكهرباء سجلت رقما قياسيا 39500 ميجاوات استهلاكا للكهرباء مؤكدا أن هذا أقصى حمل شهدته الدولة في تاريخها .

وأكمل أنه تم مد أجل اتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" البحري الإسرائيلي للغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذا الاتفاق منذ 2019.

وأشار إلى أن توقيع تعديل على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، لزيادة كميات التوريد بشكل كبير، مؤكدا أن تمديد الاتفاقية لن يؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر تدعم القضية الفلسطينية بكل جهد.

وشدد على أن موقف مصر ثابت ولا تؤثر على مواقفها السياسية التى لولاها ولولا مواقفها الثابتة، لا أحد يعرف كيف ستكون الأوضاع، مؤكدا: "موقف مصر ثابث ولم ولن يتأثر".

مدبولي استغلال أصول الدولة الكهرباء

