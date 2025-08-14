قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة أكثر من 60 مدنيًا و16 شرطيًا خلال اشتباكات صربيا أمس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال الاشتباكات التي وقعت في صربيا ليلا.

وكانت عدة مدن صربية بالأمس ، الأربعاء، شهدت جولة جديدة من الاشتباكات العنيفة بين المحتجين المناهضين للحكومة ومؤيديها، في استمرار للتوتر الذي يخيم على البلاد منذ أكثر من تسعة أشهر، احتجاجًا على سياسات الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وفي مدينة نوفي ساد شمالي البلاد، ألقى أنصار الرئيس الألعاب النارية باتجاه المحتجين قرب مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم، ما دفع المتظاهرين إلى تحطيم نوافذ المبنى، وأجبر السلطات على نشر قوات مكافحة الشغب لحمايته. 

وأفاد وزير الداخلية إيفيكا داسيتش بإصابة أحد عناصر الشرطة، مطالبًا بعودة "القانون والنظام".

كما امتدت التظاهرات إلى العاصمة بلجراد ومدينة كرالييفو وسط البلاد، حيث عملت قوات الأمن على الفصل بين المعسكرين المتواجهين. 

وتأتي هذه التطورات عقب أحداث عنف شهدتها مدينة فرباس مساء أول أمس الثلاثاء، حين وقعت مواجهات أمام مقار الحزب الحاكم، استخدم خلالها مؤيدو الحكومة الألعاب النارية والحجارة والزجاجات، فيما رد المحتجون بإلقاء أجسام مختلفة.

 ووفق الشرطة، أصيب العشرات جراء تلك الأحداث، بينهم 16 شرطيًا، وسُجّلت حوادث مشابهة في مناطق أخرى.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى نوفمبر الماضي، حين قُتل 16 شخصًا في حادث سقوط مظلة خرسانية بمحطة قطارات في نوفي ساد، وهو ما فجّر موجة غضب عارمة وسط اتهامات واسعة للحكومة بالتقصير والفساد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. 

وقد تحولت المظاهرات الطلابية حينها إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد سياسات الحكومة ونهجها في إدارة شؤون الدولة.

المراقبون يرون أن ما يحدث في صربيا اليوم يتجاوز كونه احتجاجات مطلبية، ليعكس أزمة ثقة متصاعدة بين الشارع الصربي ومؤسسات الحكم، وسط اتهامات بتراجع الحريات وتغوّل السلطة التنفيذية. 

ويخشى كثيرون أن يؤدي استمرار العنف المتبادل إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، خصوصًا مع اقتراب البلاد من استحقاقات انتخابية حاسمة.

في المقابل، يتمسك الرئيس فوتشيتش وحزبه بخطاب يعتبر هذه الاحتجاجات "محاولات لزعزعة الاستقرار بدعم خارجي"، مؤكدين أنهم ملتزمون بالمضي في برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية. لكن استمرار الاشتباكات واتساع رقعتها الجغرافية قد يضع الحكومة أمام تحديات داخلية غير مسبوقة، ويجبرها على الدخول في حوار سياسي جاد لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.

صربيا مظاهرات صربيا الحزب التقدمي الصربي الحاكم مظاهرات طلابية الرئيس الصربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

أرشيفية

حوله لكوم رماد..قرار عاجل ضد شاب أشعل النار في كوافير زوجة والده

حشيش على ورق سوليفان.. تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر المخدرات

حشيش بورق سوليفان.. تأييد المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد