مفتو قيرغيزستان وصربيا وبولندا يصلون القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

وصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين، الشيخ عبد العزيز قاري زاكيروف، مفتي جمهورية قيرغيزستان، وسماحة الشيخ مولود دوديدتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا والمفتي العام بمدينة نوفي بازار، والشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، وسماحة الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي بلجراد، والدكتور أرشد محمد مفتي المجمع الوطني للإفتاء والشؤون الإسلامية بجنوب أفريقيا؛ وذلك للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء.

يُذكَر أن مؤتمر هذا العام يأتي بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وبحضور دَوليٍّ كبير يضمُّ نخبةً من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك خلال يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.