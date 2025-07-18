مصر وصربيا تعززان شراكتهما في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الاستثمارات الثنائية

التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، مع بوريس براتينا وزير الإعلام والاتصالات الصربي، لبحث سبل استمرار التعاون المثمر بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الأخيرة، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ووزارة الإعلام والاتصالات الصربية خلال زيارة الرئيس الصربي إلى القاهرة في يوليو ٢٠٢٤، وكذلك متابعة نتائج زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات إلى صربيا في نوفمبر ٢٠٢٤، والتي مثلت فرصة للاطلاع على أهم ملامح النهضة التكنولوجية الحديثة في صربيا.



واستعرض سفير مصر أهم الجهود المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك العوامل التي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وذلك من حيث توافر الكوادر البشرية والأيدي العاملة المدربة، فضلاً عن موقع مصر الجغرافي المميز وحجم السوق المصرية وتنوعها.



ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والاتصالات الصربي عن تقديره الشديد لتاريخ العلاقات المصرية الصربية، وكذلك حالة الزخم السياسي التي أدت إلى تطور العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الزيارة التاريخية لـ رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، والزيارة التي قام بها رئيس صربيا إلى مصر في يوليو ٢٠٢٤، مبرزا نتائجها في دعم آليات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.