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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة

وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة
وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة
علي صالح

واصل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية والسيد ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة، والسيد عباس عراقجى وزير الخارجية الايرانى، والسيد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسى والسلمي. وأضاف انه تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل اعادة احياء المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووى الايرانى، بما يسهم فى استعادة المسار الدبلوماسى ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3.

وخلال الاتصال مع وزير خارجية المملكة المتحدة، بحث الوزيران عبد العاطى ولامى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.

كما بحث الوزير عبد العاطى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم التعاون الثنائى بين مصر والوكالة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

الخارجية المصرية وزير الخارجية بريطانيا مصر ايران ديفيد لامي

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