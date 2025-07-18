وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة الأراضي السورية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يؤكد موقف القاهرة الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق الأقليات.

وأكد مصدر أمني سوري أن هناك مناشدات لوزارة الداخلية بالتدخل واحتواء الموقف بمحافظة السويداء وفرض الأمن والاستقرار.

وأشار المصدر الأمني السوري في تصريحات له إلي أن وزارة الداخلية تبدأ تجهيز قوات للدخول إلى السويداء لفرض الاستقرار وحماية المواطنين.

ولفت المصدر السوري ‌‏إلى أن هناك مناشدات لوزارة الداخلية للتدخل واحتواء الموقف بالسويداء.

وشدد المصدر ‌‏على أن وزارة الداخلية تبدأ تجهيز قوات للدخول إلى السويداء.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

وجاء في البيان، أن القرار يأتي "في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد"، معتبرًا أن الانسحاب خطوة لإفساح المجال أمام جهود التهدئة وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وأكدت دمشق أن هذا القرار جاء "بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين".

لكن البيان الرئاسي عاد ليشير إلى أن ما جرى بعد الانسحاب العسكري مثّل "خرقًا واضحًا" لهذه التفاهمات، موضحًا أن تلك الفصائل التي وصفها بـ"الخارجة عن القانون" شرعت في ارتكاب أعمال عنف موثقة على نطاق واسع، قائلًا إنها "تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليًا مع التزامات الوساطة، وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني".

وأضافت الرئاسة السورية أن الحكومة "تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة "فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون"، مع التأكيد على التزامها بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم، "أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها".