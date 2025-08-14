موعد مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا في كأس العالم لليد تحت 19 عاما

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد نظيره الإسبانى فى دور الثمانية من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما التى تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كان المنتخب تأهل لهذا الدور بعد التعادل الدراماتيكى مع منتخب الدنمارك بنتيجة 29 ــ 29 فى ثانى مواجهاته بالدور الرئيسى، بينما خسر منتخب إسبانيا أمام منتخب أيسلندا بنتيجة 31 ــ 32.

ومن المتوقع أن يستغل الجهاز الفنى للمنتخب الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز على إسبانيا، والتأهل للمربع الذهبى، ويواصل الإسبانى فرناندو باربيتو المدير الفنى للمنتخب تجهيز اللاعبين فنيًا وذهنيا استعدادًا للمباراة.

وهذه هى المرة السادسة التى يتواجد فيها منتخب الناشئين ضمن الثمانية الكبار لكرة اليد، المرة الأولى عام 2005 واحتل «الفراعنة» المركز السادس، الثانية عام 2006 وحصد المركز الخامس، وفى الثالثة حصد المركز الخامس عام 2011، الرابعة عام 2019، حصد المركز الأول، فيما كانت المرة الخامسة عام 2023 وحصد فيها المركز الرابع.