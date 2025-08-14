قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا في كأس العالم لليد تحت 19 عاما

القسم الرياضي

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد نظيره الإسبانى فى دور الثمانية من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما التى تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كان المنتخب تأهل لهذا الدور بعد التعادل الدراماتيكى مع منتخب الدنمارك بنتيجة 29 ــ 29 فى ثانى مواجهاته بالدور الرئيسى، بينما خسر منتخب إسبانيا أمام منتخب أيسلندا بنتيجة 31 ــ 32.

ومن المتوقع أن يستغل الجهاز الفنى للمنتخب الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز على إسبانيا، والتأهل للمربع الذهبى، ويواصل الإسبانى فرناندو باربيتو المدير الفنى للمنتخب تجهيز اللاعبين فنيًا وذهنيا استعدادًا للمباراة.

وهذه هى المرة السادسة التى يتواجد فيها منتخب الناشئين ضمن الثمانية الكبار لكرة اليد، المرة الأولى عام 2005 واحتل «الفراعنة» المركز السادس، الثانية عام 2006 وحصد المركز الخامس، وفى الثالثة حصد المركز الخامس عام 2011، الرابعة عام 2019، حصد المركز الأول، فيما كانت المرة الخامسة عام 2023 وحصد فيها المركز الرابع.

