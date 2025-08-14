الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا يطلب فيه حكام أجانب لمواجهة الفريق الأحمر مع بيراميدز المقرر لها يوم 30 أغسطس ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.



وسيخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير مساء اليوم قبل أن يختار القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة.



ويفقد الفريق الأحمر جهود كل من مروان عطية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بجانب غموض موقف ياسر ابراهيم الذي عاني من الاصابة بثقل في العضلة الخلفية أمس.