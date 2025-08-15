قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
فن وثقافة

إذاعة حفل مي فاروق بمهرجان قرطاج بالتليفزيون المصري

مي فاروق
مي فاروق
أحمد البهى

يذيع التليفزيون المصري،غداً، السبت، حفل الفنانة مي فاروق، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الغنائي، بتونس. 

ومن المقرر إذاعة حفل الفنانة مي فاروق الساعة 12 صباحًا، علي قنوات الفضائية المصرية والقناة الثانية . 

مي فاروق تدعم أنغام: 

وكانت قد حرصت المطربة مي فاروق على تقديم الدعم وتمنيات الشفاء للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الله يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه يا غاليه لأولادك وحبايبك وجمهورك وكل اللي بيحبوكي ويردلك عافيتك ويتم شفاكي علي خير يارب اللهم امين أزمه وتعدي وما تشوفيش اي سوء يارب ، ربنا يطمنا عليكي يا حبيبتي وتقومي منها اقوي زي عادتك".⁦‪

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

