إذاعة حفل مي فاروق بمهرجان قرطاج بالتليفزيون المصري

يذيع التليفزيون المصري،غداً، السبت، حفل الفنانة مي فاروق، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الغنائي، بتونس.

ومن المقرر إذاعة حفل الفنانة مي فاروق الساعة 12 صباحًا، علي قنوات الفضائية المصرية والقناة الثانية .

مي فاروق تدعم أنغام:

وكانت قد حرصت المطربة مي فاروق على تقديم الدعم وتمنيات الشفاء للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الله يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه يا غاليه لأولادك وحبايبك وجمهورك وكل اللي بيحبوكي ويردلك عافيتك ويتم شفاكي علي خير يارب اللهم امين أزمه وتعدي وما تشوفيش اي سوء يارب ، ربنا يطمنا عليكي يا حبيبتي وتقومي منها اقوي زي عادتك".⁦‪