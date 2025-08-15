حمادة الشربيني يشيد بالروح القتالية للاعبي منتخب الشباب قبل ودية المغرب الثانية

حرص حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة بالمغرب على عقد لقاء مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وذلك قبل المباراة الودية الثانية أمام المغرب والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت الرباط.

ويستعد المنتخبان لكأس العالم المقرر انطلاقها فى تشيلي 27 سبتمبر القادم.

وقال حمادة الشربيني للاعبين: متفائل بالمستوى الجيد الذى شهدناه فى المباراة الأولى الودية أمام المغرب أمس الأول بغض النظر عن نتيجتها التى انتهت بهدف لكل فريق لأن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة وأكثر شئ جعلنى متفائل هي الروح القتالية التى كانت واضحة فى أداء الجميع.

وتابع حمادة الشربيني قائلًا: الروح القتالية هى التى تميز اللاعب المصري على مر العصور وبها تحققت إنجازات وأفراح وتمسككم بها ومحافظتكم عليها ستكون سببًا فى ذهابكم لأبعد نقطة فى مونديال تشيلي المرتقب.

وأكمل: بانتظار أن أراكم أكثر إصرارا وروحا وحماسا فى التجربة الثانية أمام المغرب خاصة وانكم جميعا من العناصر المتميزة.



