تامر عبدالمنعم: الأسرة ساعدتنى في رعاية ميولي الفنية منذ الطفولة

كشف الفنان تامر عبدالمنعم خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن جذوره الفنية بدأت منذ الطفولة، حيث نشأ في بيت يحتفي بالفن والثقافة، مؤكداً أن والده الراحل كان حريصاً على خلق جو داعم للفنون، دون فرض أو توجيه مباشر.

الإذاعة والبيانو والمكتبة.. عناصر غذّت الشغف

أوضح عبدالمنعم أن البيت كان يعج بالمكتبات، وآلات البيانو، وأجهزة الموسيقى، إضافة إلى متابعة يومية للبرامج الإذاعية المتنوعة، خصوصاً إذاعة القرآن الكريم، وبرامج الموسيقى الصباحية.

وأكد أن هذه العناصر شكّلت وجدانه الفني وساهمت في تنمية حبه للكتابة والفن.



وأشار إلى أن زياراته المبكرة لدور العرض المسرحية كانت محطة محورية في تشكيل اهتمامه بالفن، لافتاً إلى أن كل فرد في أسرته اختار طريقه بحرية، ما أتاح له مساحة لتطوير موهبته دون قيود.

أكد تامر عبدالمنعم أن والده لم يتدخل في اختياراته الفنية، بل كان داعماً ومُحفّزاً على الاستقلالية، ما ساعده على خوض تجربته الفنية بثقة ووضوح رؤية منذ البدايات.