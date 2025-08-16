قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
توك شو

تامر عبدالمنعم: الأسرة ساعدتنى في رعاية ميولي الفنية منذ الطفولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الفنان تامر عبدالمنعم خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن جذوره الفنية بدأت منذ الطفولة، حيث نشأ في بيت يحتفي بالفن والثقافة، مؤكداً أن والده الراحل كان حريصاً على خلق جو داعم للفنون، دون فرض أو توجيه مباشر.

الإذاعة والبيانو والمكتبة.. عناصر غذّت الشغف

أوضح عبدالمنعم أن البيت كان يعج بالمكتبات، وآلات البيانو، وأجهزة الموسيقى، إضافة إلى متابعة يومية للبرامج الإذاعية المتنوعة، خصوصاً إذاعة القرآن الكريم، وبرامج الموسيقى الصباحية.

 وأكد أن هذه العناصر شكّلت وجدانه الفني وساهمت في تنمية حبه للكتابة والفن.


وأشار إلى أن زياراته المبكرة لدور العرض المسرحية كانت محطة محورية في تشكيل اهتمامه بالفن، لافتاً إلى أن كل فرد في أسرته اختار طريقه بحرية، ما أتاح له مساحة لتطوير موهبته دون قيود.
أكد تامر عبدالمنعم أن والده لم يتدخل في اختياراته الفنية، بل كان داعماً ومُحفّزاً على الاستقلالية، ما ساعده على خوض تجربته الفنية بثقة ووضوح رؤية منذ البدايات.

الفنان تامر عبدالمنعم

نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

