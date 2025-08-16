برلماني: المشروعات القومية ساهمت في خفض البطالة ورفع مستوى المعيشة

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، انجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

وأشار "يحيي" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا، وفرت الملايين من فرص العمل للشباب، كما ساهمت بشكل كبير في تقليل معدل البطالة، مما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

وشدد عضو النواب على ضرورة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، حتى تتواكب مع وظائف الحاضر والمستقبل وما نشهده من تحولات تكنولوجية حديثة ، كخطوة فعالة لمكافحة البطالة .



تجدر الاشارة ، إلى أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة 0.2% خلال الربع الثاني من 2025 إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل مقابل 6.3% بالربع الأول من العام الجاري.

وسجل تقدير حجم قوة العمل زيادة 0،5% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق