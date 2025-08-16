قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تكنولوجيا وسيارات

منع رجل من قيادة سيارة تسلا.. ما السبب؟

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أظهرت واقعة حديثة في النرويج أن نظام "القيادة الآلية" في سيارات تسلا لا يعفي السائقين من المسئولية، بعدما تسبب الاعتماد المفرط على هذه التقنية في خسارة أحد المالكين لرخصته وغرامة مالية كبيرة.

وقعت المخالفة داخل نفق نوستفيد في شهر مارس الماضي وفقا لموقع Varscoops، حيث كان الحد الأقصى للسرعة في الظروف الطبيعية يبلغ 90 كم/ساعة.

 إلا أن أعمالًا مؤقتة على الطريق تسببت في إغلاق المسار الأيمن وخفض السرعة تدريجيًا إلى 70 ثم 50 كم/ساعة.

لكن سائق التيسلا لم يخفف سرعته، وتم رصده من قبل الشرطة عند مخرج النفق وهو يقود بسرعة 90 كم/ساعة، أي أسرع بـ40 كم/ساعة من الحد المسموح به.

في المحكمة، حاول السائق تبرير موقفه بالقول إن نظام القيادة الآلية في تيسلا لم يتعرف تلقائيًا على علامات السرعة الجديدة، وبالتالي لم يُبطئ من سرعته. وأضاف أنه لم يرَ أي إشارات واضحة على تخفيض السرعة.

لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن إشارات الطريق كانت واضحة، وأنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مشكلات من قبل الشرطة أو مستخدمي الطريق الآخرين.

العقوبة

قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها:

  • 16,500 كرونة نرويجية (1,615 دولارًا أمريكيًا)
  • 2,000 كرونة (196 دولارًا أمريكيًا) رسومًا قانونية

كما تم تعليق رخصة القيادة لمدة تسعة أشهر.

تسلا سيارة ذاتية القيادة النرويج مخالفة مرورية

