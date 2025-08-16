منع رجل من قيادة سيارة تسلا.. ما السبب؟

أظهرت واقعة حديثة في النرويج أن نظام "القيادة الآلية" في سيارات تسلا لا يعفي السائقين من المسئولية، بعدما تسبب الاعتماد المفرط على هذه التقنية في خسارة أحد المالكين لرخصته وغرامة مالية كبيرة.

وقعت المخالفة داخل نفق نوستفيد في شهر مارس الماضي وفقا لموقع Varscoops، حيث كان الحد الأقصى للسرعة في الظروف الطبيعية يبلغ 90 كم/ساعة.

إلا أن أعمالًا مؤقتة على الطريق تسببت في إغلاق المسار الأيمن وخفض السرعة تدريجيًا إلى 70 ثم 50 كم/ساعة.

لكن سائق التيسلا لم يخفف سرعته، وتم رصده من قبل الشرطة عند مخرج النفق وهو يقود بسرعة 90 كم/ساعة، أي أسرع بـ40 كم/ساعة من الحد المسموح به.

في المحكمة، حاول السائق تبرير موقفه بالقول إن نظام القيادة الآلية في تيسلا لم يتعرف تلقائيًا على علامات السرعة الجديدة، وبالتالي لم يُبطئ من سرعته. وأضاف أنه لم يرَ أي إشارات واضحة على تخفيض السرعة.

لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن إشارات الطريق كانت واضحة، وأنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مشكلات من قبل الشرطة أو مستخدمي الطريق الآخرين.

العقوبة

قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها:

16,500 كرونة نرويجية (1,615 دولارًا أمريكيًا)

2,000 كرونة (196 دولارًا أمريكيًا) رسومًا قانونية

كما تم تعليق رخصة القيادة لمدة تسعة أشهر.