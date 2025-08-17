محاكمة 16 متهما بخلية الهيكل الإدارى فى الهرم اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد محاكمة 16 متهما، في القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، والمعروفة بـ«الهيكل الإداري بالهرم».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التخقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها.