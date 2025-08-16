فؤاد السنيورة: لا يمكن استمرار ازدواجية الدولة و«دويلة حزب الله» في لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الحكومة اللبنانية التي تشكلت في فبراير الماضي عقب انتخاب رئيس جمهورية جديد في مطلع يناير، وضعت في أساس برنامجها استعادة سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية والقوى الأمنية، موضحًا أن الحكومة تضم في صفوفها ممثلين عن حزب الله، غير أن ازدواجية السلطة بين الدولة وما وصفه بـ«دويلة حزب الله» باتت غير مقبولة في ظل التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع المتأزمة في إيران.

وأضاف السنيورة، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الحالية تسعى إلى معالجة هذا الملف بروح التعاون، بحيث يعود حزب الله إلى العمل ضمن سلطة الدولة اللبنانية بوصفه فريقًا سياسيًا كباقي القوى، مشيرًا إلى أن البيئة الحاضنة للحزب ما زالت في حالة إنكار ومكابرة إزاء استحقاق تسليم السلاح، رغم وضوح التحديات التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين.

وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن موضوع تسليم سلاح حزب الله وباقي التنظيمات المسلحة ليس جديدًا، بل هو التزام وطني اتفقت عليه القوى اللبنانية منذ اتفاق الطائف عام 1989، إلا أن تنفيذه تأخر بفعل الظروف التي عاشها لبنان على مدى العقود الماضية.