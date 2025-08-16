قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
طلب خاص من ريبيرو في الأهلي بعد الفوز على فاركو

ريبيرو
ريبيرو
إسلام مقلد

قرر الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على حساب فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

راحة مؤقتة قبل استئناف التدريبات

أكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن ريبييرو منح اللاعبين راحة تمتد ليومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم.

طلب خاص من المدير الفني

وكشف المصدر أن المدير الفني طلب خوض مباراة ودية عقب العودة من فترة الراحة، لتعويض غياب الأهلي عن الجولة الثالثة من الدوري، حيث سيحصل الفريق على راحة وفق جدول المسابقة. ويأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وعدم فقدان حساسية المباريات.

موعد المباراة المقبلة

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته الرسمية في الجولة الرابعة من الدوري المصري عندما يحل ضيفًا على فريق غزل المحلة، في المواجهة المقرر إقامتها على استاد المحلة يوم 25 أغسطس الجاري، أي بعد تسعة أيام من مواجهة فاركو الأخيرة.

بهذا القرار يسعى ريبييرو إلى الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق ومنح اللاعبين قسطًا من الراحة، مع توفير احتكاك ودي مناسب قبل العودة مجددًا إلى أجواء الدوري المحلي.

الإسباني خوسيه ريبييرو الأهلي فاركو

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

وزير السياحة والآثار

السياحة والآثار في أسبوع ..أبرزها استرداد 13 قطعة أثرية

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر تصنيف شنغهاي 2025

شهداء الصحافة الفلسطينية

صور أنس الشريف محمد قريقع تزين اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

