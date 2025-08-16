طلب خاص من ريبيرو في الأهلي بعد الفوز على فاركو

قرر الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على حساب فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

راحة مؤقتة قبل استئناف التدريبات

أكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن ريبييرو منح اللاعبين راحة تمتد ليومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم.

طلب خاص من المدير الفني

وكشف المصدر أن المدير الفني طلب خوض مباراة ودية عقب العودة من فترة الراحة، لتعويض غياب الأهلي عن الجولة الثالثة من الدوري، حيث سيحصل الفريق على راحة وفق جدول المسابقة. ويأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وعدم فقدان حساسية المباريات.

موعد المباراة المقبلة

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته الرسمية في الجولة الرابعة من الدوري المصري عندما يحل ضيفًا على فريق غزل المحلة، في المواجهة المقرر إقامتها على استاد المحلة يوم 25 أغسطس الجاري، أي بعد تسعة أيام من مواجهة فاركو الأخيرة.

بهذا القرار يسعى ريبييرو إلى الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق ومنح اللاعبين قسطًا من الراحة، مع توفير احتكاك ودي مناسب قبل العودة مجددًا إلى أجواء الدوري المحلي.