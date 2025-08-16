طلب خاص من ريبيرو.. الأهلي راحة من التدريبات عقب الفوز على فاركو

قرر المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية لمدة يومين، عقب الفوز الكبير على فاركو بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت وغدا الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الإثنين المقبل.

وأضاف المصدر أن ريبييرو طلب خوض مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري، مستغلا عدم ارتباط الأهلي بأي مباراة في الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقرر أن يحصل الفريق على راحة في هذه الجولة وفقا لنظام البطولة.

ومن المنتظر أن يعود الأهلي للمباريات الرسمية يوم 25 أغسطس، عندما يلتقي غزل المحلة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.