غزل المحلة يستضيف سموحة بحثا عن أول انتصار في دوري Nile

يخوض غزل المحلة مواجهة قوية أمام ضيفه سموحة في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويسعى الفريقان لتحقيق أول فوز لهما في الموسم الجاري، بعد تعادل غزل المحلة سلبيا أمام البنك الأهلي، واكتفاء سموحة بنقطة من تعادل إيجابي 1-1 أمام طلائع الجيش في الجولة الافتتاحية.

ويعول علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، على عاملي الأرض والجمهور للظفر بأول ثلاث نقاط، حيث طالب لاعبيه بالحفاظ على الروح القتالية التي ظهرت في الجولة الماضية، مع التركيز على استغلال الفرص وتقليل الأخطاء الدفاعية، محذرا من خطورة المرتدات التي يجيدها لاعبو سموحة.

في المقابل، يستهدف أحمد عبد العزيز، المدير الفني لسموحة، العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار، بعدما حرص على تحليل أداء غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف، مؤكدا على ضرورة التركيز والانضباط داخل الملعب، خاصة من جانب خط الدفاع الذي تنتظره مواجهة قوية أمام هجوم المحلة.

ويحتل الفريقان مراكز متقاربة في جدول الترتيب، إذ يأتي غزل المحلة في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة، وهي نفس حصيلة سموحة الذي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.