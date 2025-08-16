سلة الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع هيثم كمال

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات تجديد تعاقد اللاعب هيثم كمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة لمدة موسم رياضي 2025 - 2026.

ويُعد هيثم كمال لاعب الارتكاز (4 - 5) أحد أهم ركائز الفريق، حيث وقع على تجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر عقب اجتماعه مع محمد سلامة، و حازم الرجال أمين الصندوق، و محمد خميس عضو مجلس الإدارة

جاء ذلك للتأكيد على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق حالياً واستكمالاً لمسيرة اللاعب الرائعة مع النادي.

وأعرب الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق عن سعادته بتجديد التعاقد مع الكابتن هيثم كمال، مشيراً إلى أن استمرار اللاعب خطوة رائعة ومميزة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.