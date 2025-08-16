تقدم التصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي | انخفاض الهجمات 2.9% في مصر

كشفت كاسبرسكي العالمية المتخصصة فى امن المعلومات عن أكثر من 142 مليون نقرة على روابط التصيد الاحتيالي عالميًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تسجيل مصر انخفاضًا بنسبة 2.9% في عدد الهجمات مقارنة بالربع الأول. يشهد التصيد الاحتيالي تحولًا كبيرًا، حيث يعتمد المهاجمون على أساليب خادعة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يستخدم المهاجمون تقنيات مثل التزييف العميق واستنساخ الأصوات، ويستغلون منصات موثوقة مثل تيليجرام لسرقة بيانات حساسة مثل البيانات البيومترية والتوقيعات. تحول التركيز من كلمات المرور إلى البيانات البيومترية، حيث يقوم المهاجمون بإيهام الضحايا بضرورة الوصول إلى كاميرات هواتفهم لالتقاط صور للوجه.

تتطور الهجمات بشكل متسارع، حيث يستخدم المهاجمون أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني ومواقع تبدو موثوقة. كما يقومون بتحليل البيانات العامة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا بشكل دقيق.

تعتبر هذه الأساليب أكثر تعقيدًا، مما يجعل اكتشافها صعبًا حتى بالنسبة للمستخدمين الحذرين. توصي كاسبرسكي المستخدمين بالتحقق من الرسائل والروابط غير المرغوبة، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة، واستخدام حلول أمنية متخصصة لحماية أنفسهم من هذه التهديدات المتزايدة.