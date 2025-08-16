تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

يواصل قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط تعزيز مكانته كأحد الوجهات العالمية الأكثر ديناميكية، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة والرؤى الحكومية الطموحة.

وفي هذا السياق، أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2025، والتي تضم 101 شخصية قيادية مؤثرة في مجالات الضيافة، وسلاسل الفنادق، وشركات الطيران.

تصدرت قائمة القادة الإماراتيون بـ15 قائدًا، تلاهم 14 سعوديًا، و9 بريطانيين. بينما شهدت المراكز الثلاثة الأولى تألق كل من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وبدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

تحتل دولة الإمارات مركز الصدارة بـ49 قائدًا مقيمًا، تليها السعودية بـ24، ومصر بـ7 قادة. كما يمثل القادة المصنفون 10 دول من المنطقة، حيث تسهم هذه الشخصيات في تحقيق إنجازات تاريخية في السياحة.

من أبرز الإنجازات، قاد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، الشركة نحو طرح عام أولي قيمته 1.1 مليار دولار، بينما أطلق فرناندو إروا "ريال مدريد ورلد"، أول منتزه ترفيهي يحمل اسم النادي في العالم.