مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها وأُصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، على محور المحمودية أعلى كوبري خورشيد في اتجاه منطقة العوايد شرق الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري خورشيد بمحور المحمودية، في اتجاه منطقة العوايد بنطاق حي المنتزه أول شرق المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، مما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 آخرين.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.