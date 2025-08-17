هجوم إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء جنوبي صنعاء والحوثيون ينددون

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن القوات البحرية الإسرائيلية نفذت هجوماً استهدف محطة لتوليد الكهرباء في الجهة الجنوبية من العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي المقابل، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "عدواناً" استهدف المحطة ذاتها، ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة وتسبب في اندلاع حريق كبير، دون أن تحدد القناة هوية الجهة المنفذة.

ونقلت عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق الميدانية تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على احتواء الحريق ومنع امتداده إلى منشآت حيوية مجاورة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار سكان محليون في صنعاء إلى أنهم سمعوا دوي انفجارين متتاليين هزا المنطقة الجنوبية من العاصمة، مؤكدين أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الاستهداف، في وقت شهدت بعض الأحياء القريبة انقطاعاً جزئياً للتيار الكهربائي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر ومحيطه، حيث تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين جماعة الحوثي والقوات الإسرائيلية، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في الممرات البحرية الدولية. ويرى مراقبون أن استهداف البنية التحتية في صنعاء قد يمثل تصعيداً نوعياً جديداً في مسار المواجهة، ويفتح الباب أمام تداعيات إنسانية واقتصادية إضافية في اليمن، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة حرب ممتدة منذ سنوات.

