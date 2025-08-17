شوبير: الأهلي استفاد من تعادل الزمالك وصعد لوصافة الدوري

عدد الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، المكاسب التي حققها الفريق الأحمر عقب فوزه على فاركو، بجانب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم، الأحد: «الأهلي صعد للمركز الثاني خلف المصري، أحرز 6 أهداف واستقبل 3 أهداف، يعني له +3».

وأضاف: «من أهم المكاسب أيضًا تعادل الزمالك، عشان الفارق في النقاط ما يكبرش، ويبقى فيه ضغط على المنافسين، والهم اتشال بدري بدري».

وأشار إلى أن الأهلي استفاد من مشاركة البدلاء: «اللعيبة اللي دخلوا أثبتوا نفسهم زي بن شرقي وديانج وجراديشار، ودي حاجة إيجابية جدًا».

وتابع: «كمان من المكاسب إن المدرب ريبيرو مصرّ على طريقة لعبه ببناء الهجمة من الخلف، صحيح لسه ما واجهش فريق بيضغط بقوة زي الزمالك أو بيراميدز، لكن يُحسب له إنه ثابت على فكره».